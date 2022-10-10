Росіяни обстріляли ракетами Прикарпаття: що відомо

У понеділок, 10 жовтня, армія РФ атакувала ракетами Івано-Франківську область. Зафіксовано удари по об‘єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах критичної інфраструктури в області. Більше інформації згодом", - йдеться у повідомленні.

Очільниця області просить жителів Івано-Франківщин залишатися в укриттях. Адже загроза нових ракетних ударів.

Вибух на Прикарпатті підтвердив і мер Франківська Руслан Марцінків.

"В Івано-Франківську все спокійно. Будь ласка, перебувайте в укриттях! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації! У разі влучань не фотографуйте на не поширюйте фото/відео наслідків ударів", - наголосив він.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти випустили вже 75 ракет, з яких українська ППО успішно збила 41.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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