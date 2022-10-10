Лукашенко збирає термінову нараду з військовими та силовиками

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, з чиєї території на Україну летять ракети та дрони, вирішив зібрати 10 жовтня термінову нараду з військовими та силовиками.

Про це повідомляє Міністерство оборони РБ.

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За даними оборонного відомства, засідання розпочалося о 11-й годині і досі триває. Більше подробиць немає.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний терор Росії, який розпочався вранці 10 жовтня і досі триває. За його словами, окупанти мають дві цілі: енергообʼєкти та мирне населення. Зеленський зауважив, що на місцях ударів працюють усі відпповідні служби. Станом на зараз відомо про збиті 38 повітряних цілей. Український президент закликав 10 жовтня перебувати в укриттях.

Ракетний терор РФ по Україна: що відомо

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох містах України пролунали вибухи. Наразі відомо, що обстріля росіяни Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль.

У Києві ракети уразили об‘єкти в Шевченківському та Солом‘янському районах міста. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва не просто перебувати в укриттях під час тривоги, а за можливості залишатися вдома.

У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

Миколаїв окупанти атакували ракетами С-300. Попередньо, без жертв.

У Дніпрі від ранку було чутно вибухи. Густий дим піднявся над місцем "прильоту".

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