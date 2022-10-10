Лукашенко собирает срочное совещание с военными и силовиками

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, с чьей территории в Украину летят ракеты и дроны, решил собрать 10 октября срочное совещание с военными и силовиками.

Об этом сообщает Министерство обороны РБ.

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По данным оборонного ведомства, заседание началось в 11 часов и продолжается. Больше подробностей нет.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный террор России, который начался утром 10 октября и продолжается. По его словам, оккупанты имеют две цели: энергообъекты и мирное население. Зеленский отметил, что на местах ударов работают все соответствующие службы. На сегодняшний день известно о сбитых 38 воздушных целях. Украинский президент призвал 10 октября находиться в укрытиях.

Ракетный террор РФ по Украине: что известно

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких городах Украины раздались взрывы. Пока известно, что обстреля россияне Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь.

В Киеве ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах города. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева не просто находиться в укрытиях во время тревоги, а по возможности оставаться дома.

В Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Николаев кафиры атаковали ракетами С-300. Предварительно, без жертв.

В Днепре с утра были слышны взрывы. Густой дым поднялся над местом "прилета".

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