Александр Лукашенко / © Associated Press

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Беларусь и США договорились о временном соглашении, в рамках которого белорусская сторона освободит 25 заключенных, а США снимут санкции с двух белорусских компаний, заявил по итогам переговоров в Минске специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

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«Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Спасибо президенту Лукашенко за этот шаг, а также благодарим наших друзей в Литве за поддержку. Мы и дальше будем улучшать отношения между США и Беларусью и работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем добиться увольнения еще большего количества людей», — отметил Коул.

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Между тем, Беларусь продолжает эксплуатировать ретрансляторы сигнала вдоль белорусско-украинской границы, что позволяет российским ударным беспилотникам проникать глубже на территорию Украины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко 16 сентября сообщил, что Беларусь начала активировать ретрансляционные станции. Россияне таким образом атакуют западные области Украины, такие как Ровенская, Львовская, Волынская. Демченко заявил, что с помощью белорусских ретрансляторов враг смог атаковать пропускной пункт «Ягодин» в Волынской области на границе с Польшей.

«Несмотря на то, что Беларусь активировала ретрансляторы, нет никаких признаков, свидетельствующих о вероятном непосредственном участии белорусских войск в войне в Украине», — цитируют аналитики Демченко.

Ранее сообщалось, что все реактивные «Шахеды» России, атакующие Киев в последние дни, летят по одному и тому же маршруту, а именно вдоль границы с Беларусью.

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Также сообщалось, что Александр Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну против Украины на фоне беспрецедентного давления со стороны России. Угроза тотального уничтожения белорусской критической инфраструктуры со стороны Киева заставляет диктатора осторожно маневрировать между жесткими требованиями Кремля и безопасностью.

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