Россияне обстреляли ракетами Прикарпатья: что известно

В понедельник, 10 октября, армия РФ атаковала ракетами Ивано-Франковскую область. Зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

"Официально: зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры в области. Больше информации впоследствии", — говорится в сообщении.

Глава области просит жителей Ивано-Франковщин оставаться в укрытиях. А ведь угроза новых ракетных ударов.

Взрыв в Прикарпатье подтвердил и мэр Франковска Руслан Марцинкив.

"В Ивано-Франковске все спокойно. Пожалуйста, находитесь в укрытиях! Доверяйте только официальным источникам информации! В случае попаданий не фотографируйте на не распространяйте фото/видео последствий ударов", — подчеркнул он.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты и выпустили уже 75 ракет, из которых украинская ПВО успешно сбила 41.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

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