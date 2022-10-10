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Россияне выпустили 83 ракеты, половину сбили силы ПВО

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Россияне выпустили 83 ракеты, половину сбили силы ПВО

Фото: Associated Press

Ракеты запускали из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода.

В понедельник, 10 октября, армия Российской Федерации нанесла массированный ракетный удар по Украине: по состоянию на 11:35 известно, что оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, с 06.20 до 11.15 Российской Федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. В частности, по Киеву, Львову, Прилукам, Хмельницкому, Днепру, Нежину, Житомиру, Харькову.

Кроме того, враг нанес авиационные удары с применением 17 БПЛА типа "Шахид" с территории Беларуси и аннексированного Крыма.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Первоначально главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты выпустили уже 75 ракет, из которых украинская ПВО успешно сбила 41.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3518
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