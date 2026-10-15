Европу в октябре накроют морозы до -16 °C: заденет ли похолодание Украину

В Европе прогнозируют морозы / © ТСН

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Во второй половине октября в Европу поступит холодная арктическая воздушная масса. Сильнейшие морозы прогнозируют в Скандинавии, однако похолодание может охватить и Центральную Европу, в том числе Польшу. Ключевым периодом для смены погоды синоптики называют 17–20 октября.

Об этом говорится в материале польского погодного ресурса Twoja Pogoda.

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Когда в Европе ожидают похолодания

В ближайшие недели над Европой изменится атмосферная циркуляция. По словам синоптиков, западные потоки, которые приносили циклоны и относительно мягкую погоду, уступят место большому антициклону.

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Перед этим циклоны затянут с севера холодный арктический воздух. Именно оно станет основой дальнейшего похолодания.

«Перед тем, как это произойдет, циклоны, которые будут проходить раньше, затянут с севера холодную массу арктического воздуха, которая будет потом оседать под восходящей инверсией и усилит волну похолодания», — говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают, что самое заметное похолодание ожидается примерно с 17 по 20 октября. В этот период холодный воздух активнее всего будет накапливаться ночью и под утро.

Где в Европе ударят морозы до -16 °C

«Наибольший мороз с температурами, которые будут падать до -16/-8 °C, с учетом также измерений у почвы, охватит особенно территорию от южной, юго-западной и северной Норвегии через северную Швецию и Финляндию до местами северо-западной России», — сообщают польские синоптики.

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Особенно сильные морозы, по оценкам синоптиков, ожидают в долинах и ложбинах. Из-за особенностей рельефа задерживается холодный воздух, поэтому температура у поверхности может быть значительно ниже, чем на открытой местности.

Первые признаки наступающего похолодания уже зафиксированы в Норвегии. За последние сутки в отдельных районах страны температура снизилась ниже -10 °C.

«Примером с прошлых суток является особенно Норвегия с температурой -11,7 °C, зафиксированной в Карасейке, и -10,6 °C, измеренной в Бардуфосс», — говорится в материале.

Сейчас именно эти регионы являются самыми холодными в Европе. Однако синоптики предупреждают: во второй половине октября морозы могут еще больше усилиться.

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Какая будет погода в Украине и Польше

Холодная воздушная масса может распространиться за пределы Скандинавии и охватить западные, центральные и северо-восточные районы Европы. В Польше похолодание прогнозируется примерно на 16–19 октября.

«Температуры в нашей стране упадут до -6/-1 °C, а локально будет еще морознее у почвы», — отмечают синоптики.

Самые низкие температуры ожидают на юге, востоке и юго-востоке страны. Особенно уязвимы будут низменности и застойные зоны холода, где ночью может образовываться мороз.

По оценкам синоптиков, для Украины непосредственное резкое похолодание, сравнимое со Скандинавией, пока не прогнозируется. Однако перестройка атмосферной циркуляции над Европой может повлиять на погоду в регионе: при ночных прояснениях и формировании антициклона возможно снижение минимальных температур.

«Окончательное снижение температуры будет зависеть от величины облачности, поэтому ключевым является не только рельеф местности с адвекцией воздуха, но и время появления прояснений и разъяснений», — объясняют польские синоптики.

Раньше мы писали, что на Украину надвигаются сильные заморозки и непогода. Синоптики назвали города, которые первыми ощутят похолодание, и показали карту распространения холодной воздушной массы.

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