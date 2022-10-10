В Кривом Роге раздались взрывы

В Кривом Роге сообщают о взрывах. Предварительно город атаковали дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Криворожской ВА Александр Вилкул.

"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе "Шахиды", — написал он.

Напомним, что сегодня утром, 10 октября, российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. Несколько из них удалось сбить силы противовоздушной обороны. Также массированная ракетная атака подверглась городу Днепр. Есть погибшие и раненые местные жители.

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