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В Кривом Роге раздались взрывы

Дата публикации
Просмотры
3242
Время на прочтение
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Кривой Рог российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе.

В Кривом Роге сообщают о взрывах. Предварительно город атаковали дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Криворожской ВА Александр Вилкул.

"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе "Шахиды", — написал он.

Напомним, что сегодня утром, 10 октября, российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. Несколько из них удалось сбить силы противовоздушной обороны. Также массированная ракетная атака подверглась городу Днепр. Есть погибшие и раненые местные жители.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3242
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