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У Кривому Розі пролунали вибухи

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Кривий Ріг російські окупанти атакували дронами-камікадзе.

У Кривому Розі повідомляють про вибухи. Попередньо, місто атакували дронами-камівкадзе.

Про це повідомив голова Криворізької ВА Олександр Вілкул.

"Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 10 жовтня, російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. Кілька з них вдалося збити силам протиповітряної оборони. Також масованої ракетної атаки зазнало місто Дніпро. Є загиблі та поранені місцеві жителі.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1222
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