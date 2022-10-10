Путін прокоментував ранкові удари по Києву та низці міст України

Російський президент-диктатор Володимир Путін збрехав, що ракетні удари по території України 10 жовтня завдавали "високоточною зброєю по об'єктах інфраструктури".

Про це "фюрер" заявив під час наради з членами Ради безпеки.

За словами Путіна, ініціаторами обстрілів було Міноборони, а план розробляв Генштаб.

"Сьогодні вранці на пропозицію Міноборони та за планом Генштабу завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України", - заявив Путін.

Під час свого вистуту диктатор не гребував прокремлівськими наративами про "київський режим" та "теракти проти РФ". Крім того, заявив про "спроби підривів "Турецького потоку" та звинуватив Київ у "терактах" на Курській АЕС.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення. Відомо, що окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Зокрема, російська армія випустила ракети по Київщині. Ворожі ракети, зокрема, атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський. Загинуло щонайменше п'ять людей, понад 30 постраждали.

Крім того, в різних містах України пошкджено об'єкти критичної інфрастуктури. Зокрема, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтаській областях.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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