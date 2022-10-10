Путин прокомментировал утренние удары по Киеву и ряду городов Украины

Мол, инициаторами обстрелов были Минобороны, а план разрабатывал Генштаб. Читайте последние новости Украины на ТСН.ua.
Российский президент-диктатор Владимир Путин соврал, что ракетные удары по территории Украины 10 октября наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры".
Об этом "фюрер" заявил во время совещания с членами Совбеза.
По словам Путина, инициаторами обстрелов были Минобороны, а план разрабатывал Генштаб.
"Сегодня утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", — заявил Путин.
Во время своего выступления диктатор не гнушался прокремлевскими нарративами о "киевском режиме" и "терактах против РФ". Кроме того, заявил о "попытках подрывов "Турецкого потока" и обвинил Киев в "терактах" на Курской АЭС.
Обстрелы Украины
Утром 10 октября россияне активизировали свой террор в отношении мирного населения. Известно, что оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.
В частности, русская армия выпустила ракеты по Киевщине. Вражеские ракеты, в частности, атаковали четыре района Киева: Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский. Погибли не менее пяти человек, более 30 пострадали.
Кроме того, в разных городах Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. В частности, в Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.
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