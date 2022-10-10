СБУ объявила в розыск "придворного шута" Путина Медведева

Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности Украины объявила марионетку Путина, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в розыск.

Об этом говорится в базе данных МВД Украины.

Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 ч.2 УК). Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы. В случае задержания к нему планируется применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что после смерти скандального Жириновского Медведев, очевидно, хочет занять его место — главного "клоуна" Кремля. Экс-президент РФ постоянно отмечается скандальными заявлениями.

Так, сегодня Медведев призвал ответить на взрыв на Крымском мосту "прямым уничтожением террористов". Он заявил о желании России полностью отстранить от власти руководство Украины.

Также главный "аватар" России заявлял, что РФ имеет право применить ядерное оружие при необходимости, а западные союзники Украины "гибнуть в ядерном апокалипсисе" за Украину не собираются, поэтому "проглотят использование любого оружия в текущем конфликте".

Ранее сообщалось, что Медведев одной ногой в дурдоме и после неудачной попытки суицида на фоне алкоголизма к нему приставили врача психиатра.

Российский политолог Дмитрий Орешкин говорит, что у Медведева — "роль моски, лающей на слона".

"При этом он должен это делать громко, потому что у него плохой бэкграунд. Он пытался вести себя как демократ и либерал, теперь ему нужно исправлять допущенные ошибки", – отметил политолог.