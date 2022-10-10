Над Кривим Рогом збили два іранськи дрони-камікадзе

Українська протиповітряна оборона знищила на Дніпропетровщині два дрони-камікадзе Shahed-136.
Українські військові знищили над Кривим Рогом на Дніпропетровщині два іранські дрони.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Гарні новини від захисників неба. Наша ППО знищила над Кривим Рогом два дрони-камікадзе Shahed-136. Вони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області. Слава нашим захисникам”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.
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