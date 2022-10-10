Повітряні сили після обіду збили 13 іранських "шахідів"

Друга велика повітряна тривога пообіді 10 жовтня була передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це інформують Повітряні сили України.

Безпілотники були запущені з Курської області РФ та Білорусі у напрямку Києва та північних областей України.

Дев’ять цих "шахідів" було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр".

Також окупанти атакували цими дронами і на сході України. Зенітники повітряного командування "Схід" знищили ще чотири "Shahed-136".

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України.

Так, над центральною Україною літали іранські дрони-камікадзе, запущені з Білорусі. Над Кривим Рогом збили два іранськи дрони-камікадзе. І на Черкащині протиповітряна оборона збила два безпілотники.

Втрати

За останніми даними, внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня загинуло 11 осіб та травмовано - 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.

Зокрема, у столиці під час ракетної атаки загинули п’ять місцевих мешканців. Ще понад півсотні отримали різні поранення.