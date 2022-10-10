Над центральною Україною літають дрони-камікадзе, запущені з Білорусі

В Євросоюзі закликали РБ заборонити використовувати свою територію, як пусковий майданчик для російських ракет.

У Повітряних силах повідомили, що у понеділок, 10 жовтня, над Київщиною збили два іранські дрони-камікадзе "Шахід". Речник відомства зауважив, що безпілотники були запущені із території Білорусі.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Тим часом у ЄС відреагували на допомогу РФ Білоруссю. Речник ЄС Пітер Стано закликав РБ заборонити використовувати свою територію, як пусковий майданчик для російських ракет, та пообіцяв відповісти у разі створення російсько-білоруського угруповання військ.

"Ми чули, що лукашенко оголосив про створення так званої російсько-білоруської групи військ. Ми поки не знаємо деталей, але якщо це буде тривати, це означатиме ще один напрямок ескалації та не залишиться без відповіді з боку Європейського Союзу. Ці заходи лукашенка загострюють ситуацію з безпеки в усьому регіоні. Дозвольте мені нагадати, що всі ці кроки білоруського режиму йдуть проти волі більшості білоруського населення, і відповіддю на них будуть нові та суворі обмежувальні заходи з боку ЄС", – підкреслив речник ЄС.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, з повідомленням Міноборони Білорусі, Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповання військ біля кордону України.

Лукашенко також заявив, що нібито НАТО та країни Європи погрожують Білорусі ядерним ударом і хочуть "втягнути її у війну проти України".

У Міністерстві внутрішніх справ відреагували на рішення Росії та Білорусі про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Радник голови МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, що Лукашенко може поповнити російську армію, надавши їй від 5 до 7 тисяч солдат.

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