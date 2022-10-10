Лукашенку примарилась ядерна загроза від НАТО та Європи проти Білорусі

Олександра Лукашенко заявив, що нібито Альянс та Європа " відкрито розглядає варіанти можливої агресії" проти Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву, що нібито НАТО країни Європи розглядають "варіанти можливої агресії проти Білорусі", зокрема і застосування ядерної зброї.

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

"Ситуація навколо Білорусі, ми вже констатували, залишається напруженою. Тим більше, на Заході насаджується думка про те, що білоруська армія вступить у "спеціальну військову операцію" (війну - ред.) на території України безпосередньо. Піддавшись цим вкидам, військово-політичне керівництво Північноатлантичного альянсу і низки європейських країн вже відкрито розглядає варіанти можливої агресії проти нашої країни аж до завдання ядерного удару. Для нас це не новина", - заявив білоруський диктатор.

Олександр Лукашенко також заявив, що Європа нібито намагається втягнути Білорусь у війну проти України.

"Головна мета – вона залишається з давніх-давен – втягнути нас у війну і заразом розібратися з Росією та Білоруссю", - сказав білоруський диктатор.

Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповань військ біля кордону України

У Міноборони Білорусі заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент-терорист Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Лукашенко знову заговорив, що Україна начебто готувалася "завдати" ударів по Білорусі. Ба більше, "бульбофюрер" погрожує українському президенту Володимиру Зеленському і заявляє, що "ми зробимо так, що це буде Кримський міст-2".

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