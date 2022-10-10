Повітряний простір Молдови перетнули російські ракети

Під час масованої повітряної тривоги 10 жовтня три російські ракети перетнули повітряний простір Молдови.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Молдови Ніку Попеску.

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"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії. Республіка Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним і сумним, і, безперечно, викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим", - йдеться у його дописі.

Попеску є "приголомшлений ракетними ударами росіян по Україні". Молдавський міністр засудив жорстоку ранішню атаку окупантів.

We are in touch with our embassy staff in Kyiv. They are safe and sound, and sheltering from these senseless attacks on civilians.



Our thoughts are with the victims of the brutal strikes.



We #StandWithUkraine. — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

"10 жовтня з 8:33 до 9:02 спецструктурами оборонного відомства були виявлені три цілі в повітряному просторі Республіки. Вони становили небезпеку для інфраструктури Республіки Молдова і, зокрема, для цивільних літаків, які літають у повітряному просторі країни", - підкреслюється у повідомленні на сайті Міноборони країни.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, Росія вранці 10 жовтня масово обстрілювала українські міста, зокрема, цивільну й критичну інфраструктуру.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.

У Міноборони повідомили, що станом на 11:35 10 жовтня відомо, що окупанти випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збито.

Усе, що відомо про ракетний удар Росії по Києву та низці інших міст, читайте тут.

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