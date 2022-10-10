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Повітряний простір Молдови перетнули російські ракети

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Повітряний простір Молдови перетнули російські ракети

Влада Молдови уже викликала посла РФ на розмову Олега Васнєцова.

Під час масованої повітряної тривоги 10 жовтня три російські ракети перетнули повітряний простір Молдови. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Молдови Ніку Попеску.

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії. Республіка Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним і сумним, і, безперечно, викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим", - йдеться у його дописі.

Попеску є "приголомшлений ракетними ударами росіян по Україні". Молдавський міністр засудив жорстоку ранішню атаку окупантів. 

"10 жовтня з 8:33 до 9:02 спецструктурами оборонного відомства були виявлені три цілі в повітряному просторі Республіки. Вони становили небезпеку для інфраструктури Республіки Молдова і, зокрема, для цивільних літаків, які літають у повітряному просторі країни", - підкреслюється у повідомленні на сайті Міноборони країни. 

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, Росія вранці 10 жовтня масово обстрілювала українські міста, зокрема, цивільну й критичну інфраструктуру.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.

У Міноборони повідомили, що станом на 11:35 10 жовтня відомо, що окупанти випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збито.

Усе, що відомо про ракетний удар Росії по Києву та низці інших міст, читайте тут. 

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