Лукашенко привиделась ядерная угроза от НАТО и Европы против Беларуси

Александра Лукашенко заявил, что якобы Альянс и Европа "откровенно рассматривает варианты возможной агрессии" против Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление, что якобы НАТО в странах Европы рассматривают "варианты возможной агрессии против Беларуси", в том числе и применение ядерного оружия.

Об этом пишут белорусские СМИ.

"Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более, на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в "специальную военную операцию" (войну – ред.) на территории Украины напрямую. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже открыто рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Для нас это не новость", – заявил белорусский диктатор.

Александр Лукашенко также заявил, что Европа якобы пытается втянуть Беларусь в войну против Украины.

"Главная цель — она остается издавна — втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Беларусью", — сказал белорусский диктатор.

Путин и Лукашенко развертывают общую группировку войск у границы Украины

В Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Лукашенко снова заговорил, что Украина вроде бы готовилась "нанести" удары по Беларуси. Более того, "бульбофюрер" угрожает украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявляет, что "мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2".

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