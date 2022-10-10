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В посольстве США призвали своих граждан покинуть территорию Украины

Дата публикации
Просмотры
2021
Время на прочтение
1 мин
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В посольстве США призвали своих граждан покинуть территорию Украины

Фото: Посольство США в Украине

В посольстве США обеспокоились масштабными ракетными атаками РФ по территории Украины и призвали своих граждан эвакуироваться.

Посольство США в Украине из-за ракетных атак РФ гражданских объектов в Украине призывает граждан Соединенных штатов эвакуироваться.

Об этом сообщают на странице консульства в соцсетях.

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину уже сейчас, используя частный наземный транспорт, когда это безопасно", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия не дала беженцам из Украины пересечь границу с Эстонией. Российские силовики забрали людей и вывезли их грузовиками в неизвестном направлении.

Также ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Россию. Речь идет об Италии, США, Болгарии, Эстонии, Латвии, Польше, Румынии, Канаде, Чехии.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2021
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