В посольстве США призвали своих граждан покинуть территорию Украины

В посольстве США обеспокоились масштабными ракетными атаками РФ по территории Украины и призвали своих граждан эвакуироваться.
Посольство США в Украине из-за ракетных атак РФ гражданских объектов в Украине призывает граждан Соединенных штатов эвакуироваться.
Об этом сообщают на странице консульства в соцсетях.
"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину уже сейчас, используя частный наземный транспорт, когда это безопасно", — говорится в сообщении.
Россия's continued strikes in Ukraine posi a direct threat to civilians and civilian infrastructure. Эмбассы urges US citizens для утилизации в месте и разделе Ukraine сегодня, используя privately available ground transportation options when is isfe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) Октябрь 10, 2022
Напомним, что Россия не дала беженцам из Украины пересечь границу с Эстонией. Российские силовики забрали людей и вывезли их грузовиками в неизвестном направлении.
Также ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Россию. Речь идет об Италии, США, Болгарии, Эстонии, Латвии, Польше, Румынии, Канаде, Чехии.
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