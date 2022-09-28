Посольство США призвало своих граждан уехать из России

Консульство Соединенных Штатов в России беспокоится о судьбе своих граждан из-за ситуации в стране.
Граждан США призвали уехать из РФ.
Об этом сообщается на сайте консульства.
Отмечается, что власти РФ 21 сентября объявили мобилизацию, из-за чего могут не признавать граждан с двойным гражданством и мешать их выезду из страны и даже мобилизовать.
"Гражданам США не следует ездить в Россию, а проживающим или путешествующим в России следует немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные варианты коммерческих поездок", — говорится в сообщении.
Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.
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