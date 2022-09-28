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Подоляк призвал не употреблять термин "референдум" к российским инсценировкам

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Подоляк призвал не употреблять термин "референдум" к российским инсценировкам

Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что использовать термин "референдум" для российского инсценировки на оккупированных территориях – неправильно.

Подоляк подчеркнул: то, что россияне называют "голосованием", проходило принудительно под дулом автоматов.

Об этом советник руководителя ОП написал в своем Твиттере.

Подоляк подчеркнул, что фейковое голосование проходило на захваченных территориях, где находятся российские танки и проходят активные боевые действия. Кроме того, во время так называемого "волеизъявления" российские автоматчики ходили по домам людей и заставляли оружием говорить оккупантам "да".

"Не используйте российскую пропаганду", – призвал советник руководителя ОП.

Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.

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