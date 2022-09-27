"Будут последствия": ЕС готовит санкции за причастность к псевдореферендумам в Украине

Европейский Союз введет санкции против организаторов псевдореферендумов в Украине.

Европейский Союз наложит санкции против организаторов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля Петер Стано, пишет france24.

"Для всех, кто примет участие в незаконных, нелегитимных референдумах, будут последствия", – заявил Стано.

Высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы Люк Девинь добавил, что ЕС "включит в пакет санкций лиц, которые явно связаны с недавними псевдореферендумами".

"Нам ясно, что те, кто причастен к этим так называемым референдумам, будут привлечены к ответственности, и это будет предметом дополнительных ограничительных мер", – сказал он.

Напомним, что в Германии уволили управляющего директора поставщика энергии Energie Waldeck-Frankenberg в Гессене Штефана Шаллера, который был российским "наблюдателем" на фейковых референдумах.