Чего ждать на фронте после путинских "референдумов": прогноз военного эксперта

Россия после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не может перейти в наступление, несмотря на угрозы выйти на административные границы областей.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua.

Селезнев напомнил о событиях 18 марта 2014 года, когда состоялся такой же "референдум" на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя.

"С этого времени Россия считает эти территории территорией РФ. Но мы видим, что украинские Силы обороны то и дело наносят удары по объектам на территории Крыма. Мы слышали от некоего Дмитрия Медведева, что попытки атаковать территорию РФ будут получать ответ со стороны российской армии, а Крым они считают территорией РФ, но "хлопки" на территории Крыма и Севастополя случаются, а реакции никакой нет", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что "ничего не изменится в действиях украинских Сил обороны, даже если произойдет такое "присоединение" территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к РФ".

"Весь мир знает и соглашается, что Крым – это Украина. Соответственно Херсон, Запорожье, Луганск и Донецк – это тоже Украина", — заявил Селезнев.

По его мнению, на ситуацию на фронте могут повлиять 300 тысяч мобилизованных россиян, которым прикажут удерживать захваченные территории и пробиваться к админграницам Донбасса.

В то же время, военный эксперт имеет "достаточно серьезные сомнения", что у россиян сейчас есть ресурсы и военно-технические возможности, "чтобы восстановить наступление на территории Николаевской области или в сторону Запорожья".

"Эффективная боевая работа украинских пушкарей и ракетчиков сводит на нет все потуги российской логистической военной машины по обеспечению подразделений на всех участках фронта. Они производят накопления, туда прилетает "Хаймарс" и накопления превращаются в пепел", — добавил он.

Напомним, Россия провела на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов, и что жители оккупированных территорий якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности каких-либо переговоров с Владимиром Путиным проведения фейковых "референдумов" на оккупированных территориях.

Читайте также: