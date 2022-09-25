Стало известно, какие страны помогают России проводить псевдореферендумы

Беларусь, Сирия, Египет, Бразилия, Венесуэла, Уругвай, Того и Южно-Африканская Республика фактически стали соучастниками фейковых референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Представители этих стран принялись исполнять роль иностранных "наблюдателей".

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Оккупационные российские власти в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивают на том, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвали иностранных наблюдателей. По сути они участвуют в коллективном преступлении против независимого государства Украина", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастков, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для "сбора" голосов, даже номера их машин и данные водителей.

Там также подчеркнули, что референдумы на временно оккупированных территориях абсолютно незаконны как по законам Украины, так и по международно-правовым документам. Так же незаконны въезд, пребывание и осуществление какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.

"Обращаемся к иностранцам: все, кто решится потворствовать преступникам, сами становятся преступниками! Избежать ответственности не удастся!" – предупредили в министерстве.

Напомним, оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Тогда же были подписаны документы о вхождении "ДНР" в состав России.

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