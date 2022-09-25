Стало відомо, які країни допомагають Росії проводити псевдореферендуми

Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних "спостерігачів".

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає на тому, що вони будуть прозорими та легітимними. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для "збору" голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.

Там також наголосили, що референдуми на тимчасово окупованих територіях абсолютно незаконні як за законами України, так і міжнародно-правовими документами. Так само незаконні в'їзд, перебування та здійснення якоїсь діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.

"Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!" – попередили у міністерстві.

Нагадаємо, окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тоді ж і були підписані документи про входження "ДНР" до складу Росії.

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