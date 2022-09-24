Лаосу приготуватися: Лавров на Генасамблеї ООН зробив дивну обмовку (відео)

У своєму виступі в ООН міністр закордонних справ Росії назвав Луганську область Лаоською.

У суботу, 24 вересня, на засідання Генасамблеї ООН, розповідаючи про псевдореферендуми на окупованих територіях України, очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час перерахунку українських регіонів першою з областей назвав Лаоську.

Обмовку міністра транслювали в прямому ефірі.

“Зараз Захід закотив істерику через референдуми, які відбуваються в Лаоській... і в... в... Луганській області”, - затинаючись читав з папірця Лавров.

Очевидно, втративши орієнтацію в просторі, міністр зовнішніх справ Росії у переліку областей, в яких окупанти проводять свої плебісцити, окрім Донецької області, назвав також Харківську (очевидно, замість Херсонської) та з великими труднощами вимовив назву Запорізької області, яка в нього спершу перетворилася в Запорожну.

Псевдореферендуми, які відбуваються в окупованих областях України, Лавров цинічно назвав реакцією на заклик Зеленського до росіян "забиратися з України", начебто забувши про присутність російських солдатів, під дулами яких відбуваються ці незаконні плебісцити.

Представники Лаоської народно-демократичної республіки, яка від 1955 року є членом ООН, наразі не відреагували на цей пасаж очільника російського МЗС.

Нагадаємо, очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія прикриває свої загарбницькі наміри в Україні балачками про “референдуми”, але законний статус будь-які “документи” окупаційної влади будуть мати лише в трибуналі, на якому судитимуть російських військових злочинців.

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