Байден про "референдуми" РФ: США ніколи не визнають території України російськими

США ніколи не визнають результати фейкових референдумів на окупованих територіях України та їхню анексію Росією.

Росія зухвало порушує статут ООН.

Про це заявив президент США Джо Байден.

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію як щось інше, крім частини України. Російські референдуми є обманом – фальшивим приводом для спроби силою анексувати частини України, грубо порушуючи міжнародне право, зокрема Статут ООН", — зазначив президент США.

Байден наголосив, що США продовжать працювати із союзниками над додатковими економічними санкціями.

"США підтримують наших партнерів і кожну націю, яка поважає основні принципи статуту ООН, у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія. Ми продовжимо підтримувати українців і надавати допомогу", —додав він.

Нагадаємо, окупаційна влада РФ розпочала так звані референдуми про входження до складу Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. "Голосування" триватиме до 27 вересня.

Згідно з інформацією від СБУ для участі у фейковому референдумі "адміністрація" Донецької області планує залучити неповнолітніх дітей. Таким чином, Росія намагається розширити "електоральну базу" для підтримки планів Кремля з анексії східних областей України.

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