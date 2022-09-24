Байден о "референдумах" РФ: США никогда не признают территории Украины российскими

США никогда не признают результаты фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины и их аннексии Россией.

Россия вызывающе нарушает устав ООН.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию как нечто другое, кроме части Украины. Российские референдумы являются обманом – фальшивым поводом для попытки силой аннексировать части Украины, грубо нарушая международное право, в частности, Устав ООН", — отметил президент США.

Байден подчеркнул, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими санкциями.

"США поддерживают наших партнеров и каждую нацию, уважающую основные принципы устава ООН, в отвержении любых сфабрикованных результатов, которые объявит Россия. Мы продолжим поддерживать украинцев и оказывать помощь", — добавил он.

Напомним, оккупационные власти РФ начали так называемые референдумы о вхождении в состав России на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. "Голосование" продлится до 27 сентября.

Согласно информации СБУ, для участия в фейковом референдуме "администрация" Донецкой области планирует привлечь несовершеннолетних детей. Таким образом, Россия пытается расширить "электоральную базу" для поддержки планов Кремля по аннексии восточных областей Украины.

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