США уже знают "результаты", которые оккупанты объявят на псевдореферендумах

У Соединенных Штатов Америки уже есть данные о том, какие результаты "референдумов" на оккупированных украинских территориях объявит Россия.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

В США в очередной раз подчеркнули, что результаты "референдумов" на временно оккупированных территориях будут сфальсифицированы.

"Мы знаем, что результаты этих псевдореферендумов будут манипулятивными. У нас есть информация, подтверждающая, что представители российских властей уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований", — заявила спикер.

По ее словам, в отдельных регионах оккупационные власти уже определили конкретные цифры фейковых голосований – в пределах 75% за якобы "присоединение" к России.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в США никто не признает результаты "референдумов". По ее словам, государство не поддерживает аннексию. И это позиция не только Белого дома. Ее разделяют также лидеры G7, выступившие накануне с таким же заявлением.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, на оккупированных Россией украинских территориях начались так называемые "референдумы". Захватчики могут начать ходить по домам, "настойчиво предлагая" проголосовать.

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