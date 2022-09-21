Ожиріння в домашніх тварин: як допомогти улюбленцю схуднути

Іноді зайва вага може свідчити про інші проблеми зі здоров'ям. Як допомогти своєму домашньому улюбленцю, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Ожиріння – найчастіша проблема наших улюбленців. Ласощі у величезній кількості, незбалансований раціон, необмежений доступ до корму - найпоширеніші причини надмірної ваги. Серед інших: спадковість, гормональні порушення, вік, недостатнє фізичне навантаження, кастрація.

Також існує породна схильність до ожиріння у таких пород

серед собак: лабрадорів, ретріверів, такс, біглів, кокер-спанієлів, кавалер-кінг-чарльз-спанієлів, шелті, коллі, бассет-хаундів, мопсів, бульдогів;

серед котів: британців, шотландців, персів.

Оцінка кондиції тіла улюбленців проводиться візуально та пальпаторно:

1. Виснаження (маса тіла нижче оптимальної більше, ніж на 20%). Візуально помітні контури ребер під шкірою, хребетного стовпа та тазові кістки. Спостерігається втрата м'язової маси.

2. Вага нижче норми (маса нижче оптимальної на 10-20%). Видно ребра, остисті відростки хребців, під час пальпації відчуваються тазові кістки. Останні ребра добре проглядаються. Талія виражена.

3. Оптимальна маса тіла. Ребра та тіла хребців не помітні візуально, але легко пальпуються. Виражена талія.

4. Вага більша за норму (10-20% надлишкової маси). Ребра та тіла хребців не проглядаються та визначаються під час пальпації. Талія відсутня або слабо виражена.

5. Ожиріння (понад 20% надлишкової маси тіла). Значні жирові відкладання на грудях, вздовж хребта та біля основи хвоста. Спостерігається відвисання живота, талія не виражена.

6. Морбідне ожиріння - ожиріння останньої стадії, що потребує серйозного лікування

Як допомогти улюбленцю знизити вагу

Сходіть на приймання до ветеринара. Набір ваги може бути симптомом діабету, ендокринологічних порушень, артриту, хвороб ШКТ.

Підберіть дієту з ветеринарним дієтологогом. Надайте перевагу дієтичним кормам та низькокалорійним продуктам.

Суворо відміряйте порцію корму (вона вказана на пакуванні).

Пригощайте чотирилапого тільки собачими/котячими низькокалорійними ласощами.

Більше гуляйте та грайте з пухнастиком.

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