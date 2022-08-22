Як допомогти безпритульним тваринам

З настанням спеки життя безпритульних тварин ускладнюється в рази. Як ми можемо їм допомогти, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Їжа

Каша з м'ясом або м'ясними обрізками (у жодному разі не можна давати кістки), сухий або вологий корм. Найкраще обирати сухий корм, який повільніше псується в спеку. Це не вимагає великих витрат, але зможе врятувати кілька життів.

Вода

Вода особливо важлива. Наливайте злегка прохолодну воду. Так тварина зможе додатково охолодитися.

Забезпечте тваринам укриття

Собакам і кішкам можна зробити невелику будку з коробки, або ж побудувати її з дерев'яних дощок. Так тварини зможуть сховатися від сонця.

Знайти сім'ю

Найкраща допомога безпритульній тварині - знайти їй люблячу родину та теплий дім. Зверніться до волонтерів, до притулків, до людей, які займаються перетримкою тварин, і, звичайно ж, соцмережі допомагають набагато швидше поширити інформацію та знайти майбутніх господарів. Не соромтеся репостити, лайкати та коментувати пости з тваринами, яким потрібен дім. Це підвищує активність постів та, відповідно, збільшує кількість людей, які побачать такі оголошення. Таким чином, у пухнастиків збільшується шанс потрапити в сім'ю

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