Как помочь бездомным животным

С наступлением жары жизнь бездомных животных усложняется в разы. Как мы можем им помочь, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Еда

Каша с мясом или мясными обрезками (ни в коем случае нельзя давать кости), сухой или влажный корм. Лучше выбирать сухой корм, который медленнее портится в жару. Это не требует больших трат, но сможет спасти несколько жизней.

Вода

Вода особенно важна. Наливайте слегка прохладную воду. Так животное сможет дополнительно охладиться.

Обеспечьте животным укрытие

Собакам и кошкам можно сделать небольшую будку из коробки или же построить ее из деревянных досок. Так животные смогут укрыться от солнца.

Найти семью

Лучшая помощь бездомному животному – найти ему любящую семью и теплый дом. Обратитесь к волонтерам, в приюты, к людям, которые занимаются передержкой животных, и, конечно же, соцсети помогают намного быстрее распространить информацию и найти будущих хозяев. Не стесняйтесь репостить, лайкать и комментировать посты с животными, которым нужен дом. Это повышает активность постов и, соответственно, увеличивает количество людей, которые увидят такие объявления. Таким образом, у пушистиков увеличивается шанс попасть в семью.

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