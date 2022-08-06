Как защитить домашнего питомца от клещей

В теплое время года активность клещей растет, поэтому очень важно уберечь четвероногих от этих паразитов, а как это сделать, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Иксодовые клещи очень опасны, поскольку они переносят бабезиоз, эрлизиоз, боррелиоз, анаплазмоз. Необходимо круглый год обрабатывать как собак, так и кошек, даже если любимец не выходит на улицу. Обработать пушистика гораздо проще, чем лечить эти тяжелые заболевания.
Способы защиты разнообразны, все зависит от удобства применения и образа жизни животного:
Капли на холке
Есть капли с репеллентным эффектом, при котором клещи погибают, не кусая животное. Также есть капли с акарицидным действием, при котором клещи гибнут во время укуса. Капли действуют 21-28 дней, после чего необходимо снова повторять обработку.
- Адвокат
- Адвантикс
- Бравекто
- Стронгхолд
- Фронтлайн
- Вектор 3D
Таблетки
У таблеток только акарицидное действие в течение 28-90 дней.
- Адвантейдж
- Симпарика
- Бравекто
- Нексгард
- НексгарД Спектра
Ошейники
Ошейники начинают действовать через 24 часа после надевания на любимца. Срок действия – от 1 до 3 месяцев.
- Больфо
- Форесто
- Килтикс
Перед обработкой обязательно прочтите инструкцию, поскольку дозировка препарата рассчитывается по весу животного. Проконсультируйтесь с ветеринаром по выбору препарата.
Препарат для собак нельзя использовать для кошек, поскольку это может привести к летальному исходу.
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