Как защитить домашнего питомца от клещей

В теплое время года активность клещей растет, поэтому очень важно уберечь четвероногих от этих паразитов, а как это сделать, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Иксодовые клещи очень опасны, поскольку они переносят бабезиоз, эрлизиоз, боррелиоз, анаплазмоз. Необходимо круглый год обрабатывать как собак, так и кошек, даже если любимец не выходит на улицу. Обработать пушистика гораздо проще, чем лечить эти тяжелые заболевания.

Способы защиты разнообразны, все зависит от удобства применения и образа жизни животного:

Капли на холке

Есть капли с репеллентным эффектом, при котором клещи погибают, не кусая животное. Также есть капли с акарицидным действием, при котором клещи гибнут во время укуса. Капли действуют 21-28 дней, после чего необходимо снова повторять обработку.

Адвокат

Адвантикс

Бравекто

Стронгхолд

Фронтлайн

Вектор 3D

Таблетки

У таблеток только акарицидное действие в течение 28-90 дней.

Адвантейдж

Симпарика

Бравекто

Нексгард

НексгарД Спектра

Ошейники

Ошейники начинают действовать через 24 часа после надевания на любимца. Срок действия – от 1 до 3 месяцев.

Больфо

Форесто

Килтикс

Перед обработкой обязательно прочтите инструкцию, поскольку дозировка препарата рассчитывается по весу животного. Проконсультируйтесь с ветеринаром по выбору препарата.

Препарат для собак нельзя использовать для кошек, поскольку это может привести к летальному исходу.

Читайте также: