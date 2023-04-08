В Черкасской области граната взорвалась в руках мужчины

В одном из домов по улице Кулишенко в городе Корсунь-Шевченковский взорвалась граната. На место ЧП сразу прибыли правоохранители.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области.

"По указанному адресу немедленно прибыли эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, оперативники, кинологи и ответственные от руководства. Предварительно полицейские установили, что в руках 55-летнего мужчины сдетонировала граната Ф-1, в результате чего он погиб на месте",- говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, во Львове по улице Замартыновской, 31 марта, около 22:00 взорвалась граната. В результате инцидента один человек погиб, еще один человек получил ранения.

Читайте также: