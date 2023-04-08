На Черкащині граната вибухнула в руках чоловіка

В одному з будинків на вулиці Кулішенка в місті Корсунь-Шевченківський вибухнула граната. На місце ЧП одразу прибули правоохоронці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Черкаської області.

"За вказаною адресою негайно прибули експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, оперативники, кінологи та відповідальні від керівництва. Попередньо поліцейські встановили, що в руках 55-річного чоловіка здетонувала граната Ф-1, внаслідок чого він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Замартинівській, 31 березня, близько 22:00 вибухнула граната. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна людина отримала поранення.

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