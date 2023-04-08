Голова військово-лікарської комісії та адвокат організували схеми ухилення від мобілізації – СБУ

СБУ ліквідувала ще три схеми ухилення від мобілізації.

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення чоловіків від мобілізації в умовах війни. У результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п'ятьом організаторам оборудок.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатори пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону. Вартість "послуг" становила від 3 до 6 тис. дол.

Так, у Києві було викрито дві злочинні схеми. Першу – організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці, який оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку "за станом здоров’я".

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень. Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

У Закарпатській області затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон.

Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, у Раді хочуть створити публічний реєстр ухилянтів – як це працюватиме.

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