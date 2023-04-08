Росіяни скинули дві авіабомби на Чернігівщину: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

Напередодні пізно увечері, близько 22:17, російські окупаційні війська випустили дві керовані авіабомби на прикордонні населені пункти Чернігівської області.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Зазначається, що ворожа армія завдала авіаційного удару з винищувача Су-35 з території Російської Федерації. Внаслідок атаки постраждали два населені пункти Семенівської громади.

Військові зафіксували два вибухи в межах двох населених пунктів. В результаті удару РФ пошкоджено житлові будинки та комунікації. Інформація щодо потерпілих та інших пошкоджень цивільної інфраструктури уточнюється, наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, в РФ розпочали виготовляти новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб для атак. Українські Сили оборони поки не мають можливості їх збивати. Адже такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону.

Читайте також: