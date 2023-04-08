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Росія "анонсувала" хімічну атаку по Сумській області

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росія "анонсувала" хімічну атаку по Сумській області

Фото: pixabay.com

Країна-терористка звинуватила ЗСУ у підготовці до хімічної атаки.

Російські окупанти анонсували чергову провокацію. Цього разу росіяни кажуть, що українська армія нібито планує провести "провокацію-розстріл" у Сумській області.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Росії.

Зокрема, ЗСУ звинуватили у підготовці до хімічної атаки.

"Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами", - йдеться у Міноборони РФ.

Зазначимо, що упродовж повномасштабної війни Росії в Україну загарбники чимало разів попереджали про підготовку Україною тих чи інших "провокацій", які згодом сама й реалізовувала.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів у Сумах координаційну нараду з керівниками збройних формувань і правоохоронних органів. Зокрема, обговорили питання облаштування та охорони державного кордону й безпекової ситуації в Сумській області.

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Дата публікації
Перегляди
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