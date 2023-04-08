Рятувальники попереджають про небезпеку в горах

У суботу, 8 квітня, в українських Карпатах можливе сходження лавин. Рятувальники попереджають туристів про небезпеку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наголошується, що сьогодні на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей збережеться значна сніголавинна небезпека. Йдеться про ІІІ рiвень небезпеки.

Тим часом 8 та 9 квітня високогiр’ї Закарпаття утримується значна снiголавинна небезпека.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - попереджають рятувальники.

Нагадаємо,синоптики попереджали про опади в Україні 8 квітня. Зокрема, у Карпатах обіцяли невеликий сніг. У регіоні температура повітря вдень буде від 1° морозу до 4° тепла.

Читайте також: