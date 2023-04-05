Коли до України прийде справжня весна: синоптик назвав дати

Найближчим часом чекати стійкого тепла в Україні не варто. Воно прийде після 16 квітня.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін, пише УНІАН.

За його прогнозом, до Великодня по всій Україні триматиметься відносно прохолодна та волога погода.

"Температура скрізь не перевищуватиме позначок +8...+13, тільки на сході країни буде дещо тепліше - до +11...+14", - прогнозує він.

Він зазначив, що стійкого та літнього потепління аж до 15-16 квітня чекати не варто, а от після Великодня вже нарешті можна сміло говорити про його прихід.

Раніше стало відомо,що 5 квітня у двох областях погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Тепло пішло - Заметілі накривають Україну: Погода 28 березня

Читайте також: