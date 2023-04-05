Когда в Украину придет настоящая весна: синоптик назвал даты

В этом году погода удивляет своей переменчивостью.

В ближайшее время ждать стойкого тепла в Украине не стоит. Оно придет после 16 апреля.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, пишет УНИАН.

По его прогнозу, до Пасхи по всей Украине будет держаться относительно прохладная и влажная погода.

"Температура везде не будет превышать отметки +8...+13, только на востоке страны будет несколько теплее – до +11...+14", — прогнозирует он.

Он отметил, что стойкого и летнего потепления до 15-16 апреля ждать не стоит, а вот после Пасхи уже наконец-то можно смело говорить о его приходе.

Ранее стало известно, что 5 апреля в двух областях ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности.

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