Таропрогноз на 10-16 апреля 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекают людей своей вроде бы мистикой и магией, однако издавна на самом деле являются своеобразными зеркалами души, где можно увидеть свое вероятное будущее или узнать, чего вы действительно хотите. Поэтому их используют в своей работе и психотерапевты. Узнайте, что ожидает вас с помощью тарологического прогноза от эзотерикины Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о хорошей жизни, согласии, безопасности, традиционных ценностях. Она рассказывает о жизни по правилам, желании постоянства и стабильности, счастливом семейном союзе, материальной безопасности, желании богатства, расцвете личности, успехе во всем. Но, конечно, помните, что без ваших усилий мечты реальностью не станут.

Все слова, которые ассоциируются с этой картой, описывают наши сокровенные желания. Если в расписании появилась эта карта, то впереди период успеха и процветания. Также вы с готовностью придерживаетесь правил, чтобы добиться своего традиционными методами.

Однако в то же время не нужно попадать в кулич традиций. На самом деле вы очень уязвимы и не любите перемен, поэтому вещи из традиционного общества дают ощущение стабильности. Постоянное только одно – изменения в нашей жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта говорит об эмоциональном удовольствии, чувственности, простых радостях жизни, когда мечты становятся реальностью, насыщенной жизни, веселой компанией. Однако в то же время следует помнить об ответственности за последствия наших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь слишком часто мы хотим одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что хотели совсем другого.

А еще вы так довольны собой и своими достижениями, что не можете принять другую точку зрения. Также на жизненном пути вам придется сражаться с собственными слабостями.

Помните, что мечты становятся реальностью, но "цыплят осенью считают".

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка пентаклей"

Эта карта говорит об отстаивании своих прав. Начинается сложный период, а потому не позволяйте другим сомневаться в своей позиции на работе. Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег. Не опускайте руки, если будете защищаться, то можете поставить их на место.

Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег.

Воспринимайте вашу карьеру сейчас как поле боя, где выживет только самый сильный. Мужественно защищайте себя и решительно отбивайтесь от замечаний о вашей работе. Не позволяйте себе и другим сомневаться в вашей позиции. Если бардак на работе мешает вам продумать стратегию дальнейших действий, попробуйте ненадолго переключиться на что-то другое, например, обратите внимание на курсы, которые повысят вашу квалификацию. Задумайтесь над тем, какими ресурсами вы владеете, проведите ревизию, чтобы лучше их использовать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. "Рыцарь жезлов" — это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.

Она свидетельствует о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.

Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по сути вопроса, а потому станете слишком импульсивным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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