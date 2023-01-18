Солнечные и лунные затмения 2023: точные даты и влияние

Речь идет о двух солнечных и двух лунных затмениях. Это традиционное количество затмений в год. Обычно затемнения идут парами, которые еще называют коридорами затемнений. Обычно они проходят в промежутке около двух недель.

По интенсивности и частоте солнечных и лунных затмений 2023 года будет посредственным. Всего намечаются 4 следующих астрономических события: солнечные затмения – 2 раза; лунные затмения – 2 раза. В хронологическом порядке они размещаются так: 20 апреля – первое солнечное затмение; 5 мая – месячное; 14 октября – солнечное; 28 октября – лунное.

Солнечные и лунные 2023: точные даты

Солнечное затмение 20 апреля 2023 года – это гибридное (полное/кольцевидное) солнечное затмение, которое лучше всего будет видно в восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана. Максимальная фаза затемнения составит 1.0132, а максимальная продолжительность полной фазы – 1 мин. 16 сек. Это затмение является повторением полного солнечного затмения 8 апреля 2005 года. Следующее затмение такого типа произойдет 30 апреля 2041 года.

Лунное затмение произойдет 5 мая 2023 года. Это будет полутеневое лунное затмение. Он будет виден в России, Азии, Австралии, Европе, Африке.

Кольцеобразное солнечное затмение произойдет в субботу, 14 октября 2023 года. Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью или частично закрывая изображение Солнца для зрителя на Земле. Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда видимый диаметр Луны меньше диаметра Солнца, блокируя большую часть солнечного света и заставляя Солнце выглядеть как кольцо (кольцо). Кольцеобразное затмение выглядит как частичное затмение над областью Земли шириной в тысячи километров.

В субботу, 28 октября 2023 года, произойдет частичное лунное затмение. Оно будет полностью видно над Европой и большей частью Азии и Африки, будет виден подъем над крайней восточной Америкой и запад над Австралией.

Влияние затемнения 2023 года: детали

Астрологи издавна заметили влияние затемнений на человека.

Воздействие солнечных затмений

Когда наступает солнечное затмение, например, человек просто не сможет четко, обоснованно, взвешенно совершать какие-либо действия и поступки. Поэтому в момент солнечного затмения лучше отложить все важные дела, особенно связанные с деньгами.

При солнечном затмении повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Происходит усиление напряженности и стрессов в отношениях между людьми и в обществе, рост радикальных тенденций в мире.

При солнечном затмении у детей может быть бессонница, очень часто обостряются страхи. У взрослых людей, занятых повседневными делами, может быть просто некий спад настроения, усталость или раздражительность.

Влияние лунных затмений

Во время лунных затмений люди могут испытывать непонятную обеспокоенность, тревогу, мнительность, подавленность или, наоборот, повышенную возбудимость, агрессивность, неудовольствие. Здесь все зависит от индивидуального восприятия.

Считается, что существует влияние лунного затемнения на сердечники и гипертоники. Они во время полнолуния страдают из-за скачков давления, из-за нарушений в работе сердца.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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