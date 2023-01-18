Сонячні та місячні затемнення 2023 року: точні дати та вплив

У 2023 році на землян очікують чотири затемнення.

Йдеться про два сонячних та два місячних затемнення. Це традиційна кількість затемнень на рік. Зазвичай затемнення йдуть парами, які ще називають коридорами затемнень. Зазвичай вони відбуваються у проміжку близько двох тижнів.

За інтенсивністю та частотою сонячних та місячних затемнень 2023 буде посереднім. Усього намічаються 4 такі астрономічні події: сонячні затемнення – 2 рази; місячні затемнення – 2 рази. У хронологічному порядку вони розташовуються так: 20 квітня – перше сонячне затемнення; 5 травня – місячне; 14 жовтня – сонячне; 28 жовтня – місячне.

Сонячні та місячні 2023 року: точні дати

Сонячне затемнення 20 квітня 2023 року - це гібридне (повне / кільцеподібне) сонячне затемнення, яке найкраще буде видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану. Максимальна фаза затемнення складе 1.0132, а максимальна тривалість повної фази - 1 хв. 16 сек. Це затемнення є повторенням повного сонячного затемнення 8 квітня 2005. Наступне затемнення такого типу відбудеться 30 квітня 2041 року.

Місячне затемнення відбудеться 5 травня 2023 року. Це буде напівтіньове місячне затемнення. Його буде видно в Росії, Азії, Австралії, Європі, Африці.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться в суботу, 14 жовтня 2023 року. Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, таким чином повністю або частково закриваючи зображення Сонця для глядача на Землі. Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли видимий діаметр Місяця менший за діаметр Сонця, блокуючи більшу частину сонячного світла та змушуючи Сонце виглядати як кільце (кільце). Кільцеподібне затемнення виглядає як часткове затемнення над областю Землі шириною в тисячі кілометрів.

У суботу, 28 жовтня 2023 року, відбудеться часткове місячне затемнення. Воно буде повністю видиме над Європою та більшою частиною Азії та Африки, буде видно підйом над крайньою східною Америкою та захід над Австралією.

Вплив затемнення 2023: деталі

Астрологи здавна помітили вплив затемнень на людину.

Вплив сонячних затемнень

Коли настає сонячне затемнення, наприклад, людина просто не зможе чітко, обґрунтовано, виважено вчиняти якісь дії та вчинки. Тому в момент сонячного затемнення краще відкласти всі важливі справи, особливо пов'язані з грошима.

Під час сонячного затемнення підвищується ризик серцево-судинних захворювань. Відбувається посилення напруженості та стресів у відносинах між людьми та у суспільстві, зростання радикальних тенденцій у світі.

Під час сонячного затемнення у дітей може бути безсоння, дуже часто загострюються страхи. У дорослих людей, які зайняті повсякденними справами, може бути просто якийсь спад настрою, втома або дратівливість.

Вплив місячних затемнень

Під час місячних затемнень люди можуть відчувати незрозуміле занепокоєння, тривогу, недовірливість, пригніченість або, навпаки, підвищену збудливість, агресивність, незадоволення. Тут усе залежить від індивідуального сприйняття.

Вважається, що існує вплив місячного затемнення на сердечників та гіпертоніків. Вони під час повні страждають через стрибки тиску, через порушення в роботі серця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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