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Місячне затемнення 2022: яким воно було (яскраві фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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345
Час на прочитання
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Місячне затемнення 2022: яким воно було (яскраві фото)

Фото: Associated Press

Сьогодні, 8 листопада, відбулося повне місячне затемнення. Через що у людей міг погіршитися стан здоров'я.

Повне Місячне затемнення відбулося сьогодні, 8 листопада. В NASA заявили, що це останнє повне Місячне затемнення. Наступне передбачають на 2025 рік.

Побачити затемнення найліпше можна було над Тихим океаном, проте Мережу все одно заполонили фото яскравого явища.

Само затемнення тривало понад 80 хвилин і досягло свого піку о 13:02 за київським часом. Місяць окрасився в яскраво червоний колір. Сталося це через велику кількість пилу та смогу в атмосфері. За словами вчених із NASA, Місяць перебуватиме на відстані 390 553 км від Землі.

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Нагадаємо, що південний край Місяця проходив через центр тіні Землі.

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