"Оскар-2023": відоме ім'я ведучого церемонії

Американська кіноакадемія обрала ведучого, який вестиме церемонію вручення премії "Оскар-2023".

Як йдеться на офіційній сторінці кіноакадемії у Twitter, 95-ту церемонію вестиме відомий американський ведучий та комік Джиммі Кіммел.

Introducing your 95th Academy Awards host, Jimmy Kimmel. Welcome back!



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/qdFZYFeE2r — The Academy (@TheAcademy) November 7, 2022

"Бути запрошеним вести вручення "Оскара" втретє — це велика честь або пастка. У будь-якому разі, я вдячний Академії за те, що вона звернулася до мене одразу після того, як усі хороші ведучі сказали "ні", — пожартував комік у своїй заяві.

Раніше Джиммі Кіммел вже двічі вів церемонію вручення статуетки "Оскара", а саме 2017 року та 2018.

Зазначимо, 95-церемонція "Оскару" відбудеться у неділю, 12 березня 2023 року.

Минулорічний захід, ведучими якого були відомі акторки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс, не минув без прикрих інцидентів. Так, актор Вілл Сміт просто на сцені дав ляпаса Крісу Року за те, що той невдало пожартував про його дружину Джаду.

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