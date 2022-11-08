"Оскар-2023": известно имя ведущего церемонии

Знаменитость уже в третий раз будет вести главную кинопремию года.

Американская киноакадемия выбрала ведущего, который будет вести церемонию вручения премии "Оскар-2023".

Как говорится на официальной странице киноакадемии в Twitter, 95-ю церемонию будет вести известный американский ведущий и комик Джимми Киммел.

Introducing your 95th Academy Awards host, Джимми Киммел. Welcome back!



Прямо в ABC для запуска Oscars Live на Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/qdFZYFeE2r — The Academy (@TheAcademy) November 7, 2022

"Быть приглашенным вести вручение "Оскара" в третий раз — это большая честь или ловушка. Во всяком случае, я благодарен Академии за то, что она обратилась ко мне сразу после того, как все хорошие ведущие сказали "нет", — пошутил комик в своем заявлении.

Ранее Джимми Киммел уже дважды вел церемонию вручения статуэтки "Оскара", а именно 2017 и 2018 годов.

Отметим, 95-я церемония "Оскара" состоится в воскресенье, 12 марта 2023 года.

Прошлогоднее мероприятие, ведущими которого были известные актрисы Эми Шумер, Реджина Голл и Ванда Сайкс, не прошло без досадных инцидентов. Актер Уилл Смит прямо на сцене дал пощечину Крису Року за то, что тот неудачно пошутил о его жене Джаде.

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