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"Оскар-2023": известно имя ведущего церемонии

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
291
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"Оскар-2023": известно имя ведущего церемонии

Фото: Getty Images

Знаменитость уже в третий раз будет вести главную кинопремию года.

Американская киноакадемия выбрала ведущего, который будет вести церемонию вручения премии "Оскар-2023".

Как говорится на официальной странице киноакадемии в Twitter, 95-ю церемонию будет вести известный американский ведущий и комик Джимми Киммел.

"Быть приглашенным вести вручение "Оскара" в третий раз — это большая честь или ловушка. Во всяком случае, я благодарен Академии за то, что она обратилась ко мне сразу после того, как все хорошие ведущие сказали "нет", — пошутил комик в своем заявлении.

Ранее Джимми Киммел уже дважды вел церемонию вручения статуэтки "Оскара", а именно 2017 и 2018 годов.

Отметим, 95-я церемония "Оскара" состоится в воскресенье, 12 марта 2023 года.

Прошлогоднее мероприятие, ведущими которого были известные актрисы Эми Шумер, Реджина Голл и Ванда Сайкс, не прошло без досадных инцидентов. Актер Уилл Смит прямо на сцене дал пощечину Крису Року за то, что тот неудачно пошутил о его жене Джаде.

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Дата публикации
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