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Лунное затмение 2022 года: каким оно было (яркие фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
394
Время на прочтение
1 мин
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Лунное затмение 2022 года: каким оно было (яркие фото)

Фото: Associated Press

Сегодня, 8 ноября, произошло полное лунное затмение. Из-за чего у людей могло ухудшиться состояние здоровья.

Полное Лунное затмение произошло сегодня, 8 ноября. В NASA заявили, что это последнее полное Лунное затмение. Следующее предполагается на 2025 год.

Увидеть затмение лучше всего можно было над Тихим океаном, однако Сеть все равно заполонили фото яркого явления.

Само затемнение длилось более 80 минут и достигло своего пика в 13:02 по киевскому времени. Луна окрасилась в ярко красный цвет. Произошло это из-за большого количества пыли и смога в атмосфере. По словам ученых из NASA, Луна будет находиться в 390 553 км от Земли.

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Напомним, что южный край Луны проходил через центр тени Земли.

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Дата публикации
Просмотры
394
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