Лунный затмение 8 ноября 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Южный край Луны будет проходить через центр тени Земли. Следующее полное лунное затмение произойдет не раньше 14 марта 2025 года.

Лунное затмение 8 ноября 2022 можно полностью наблюдать над Тихим океаном и большей частью Северной Америки. Он также будет виден на восходящей Луне над территорией Австралии, стран Азии и на крайнем северо-востоке Европы, а на западе над Южной Америкой и восточной частью Северной Америки.

Последнее такое затмение произошло 28 октября 2004 года. Следующее подобное затмение произойдет 18 ноября 2040 года.

Это затмение является третьим из пяти лунных затмений Метонового цикла, произошедших в ту же дату, 8–9 ноября.

Метонов цикл повторяется почти каждые 19 лет. Поскольку это происходит в ту же календарную дату, земная тень будет почти в том же месте относительно фоновых звезд.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период лунного затмения 8 ноября 2022 ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Прекратите страдать за прошлой жизнью, потому что она и дальше будет вас преследовать. Посмотрите в глаза вашим страхам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Переосмыслите видение вашей души. Теперь нужно выбрать новые цели, чтобы двигаться дальше.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Ищите подсказки в символах, приметах и указаниях от вселенной, которые вы получаете на своем пути.

РАК (22 июня-22 июля)

Настройтесь на собственные ритмы. Прислушайтесь к интуиции. Дайте волю своему воображению. Доверяйте своим снам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Пожирайте свои ужасы. Не позволяйте пустякам беспокоить вас сейчас. Найдите время, чтобы дать возможность случиться чему-нибудь прекрасному в вашем мире каждый день.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Сейчас у вас есть возможность взломать отрицательный цикл, чтобы выйти на новый уровень развития и осознания.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Помните, что боль и шок – это еще не конец истории и не конец вашей жизни. Есть у вас возможность для исцеления и силы преодолевать препятствия.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Вам далеко уходить. У вас есть ресурсы попасть туда, куда вы хотите.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Следуйте за вашими мечтами. Следуйте по собственным вызовам. Настало время найти свой путь.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Сейчас вы совершили то, что могли сделать. Можно сказать, что все усилия были не напрасны.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Нужно взять вашу жизнь под контроль. Сочиняйте собственные правила, пора жить ответственно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Проявляйте творчество маленькими шажками и порциями. Попробуйте новую еду, наденьте другой цвет, готовьте вместе с детьми, лепите из глины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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