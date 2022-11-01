Ретроградный Марс 30 октября 2022 — 12 января 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Обычно Красная планета бывает ретроградной каждые два года около 55-80 дней.



Давайте вместе разберемся, что предсказывает период ретроградного Марса и чем это чревато землянам.



Напомним, что под термином "ретроградность" скрывается обратное движение планеты. Но беспокоиться не стоит, планеты со своих орбит не сходят. Они просто уходят в обратный "танок" для условного наблюдателя с Земли. Все планеты могут быть ретроградными, а вот светила Солнце и Луна нет.

Ретроградность вроде бы "выкручивает" положительные характеристики и влияние той или иной планеты. К примеру, если ретроградный Меркурий, который с точки зрения астрологии считается патроном коммуникаций, то в этот период вам будет труднее найти общий язык с людьми.



В свою очередь Марс "отвечает" за активность, агрессию, воинственность, энергичность, движение вперед, физическую активность. Особенно это заметно у таких знаков зодиака, как Овен и Скорпион, потому что именно эта планета считается их покровителем. Поэтому во время ретроградности Марс именно их коснется больше всего.

Как пережить период ретроградного Марса:

1. Старайтесь контролировать свои эмоции, в частности, гнев, злость, агрессию и т.д.

2. Анализируйте собственные действия, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Старайтесь не конфликтовать с другими людьми, ведь на них тоже может повлиять "огонь" Марса. Но если конфликтная ситуация таки произошла, попросите прощения, даже если это как-то заденет вашу гордость.

4. Обратитесь в сферу духовности, попробуйте сделать свою жизнь более осознанной. Сходите в отпуск и уделите время себе. Попробуйте какую-нибудь духовную практику, читайте молитвы или мантры, медитируйте, посещайте храмы и святилища, разговаривайте с высшими силами всеми доступными вам способами.

5. Во время ретроградного Марса в вашей жизни могут появиться люди из прошлого, например бывшие возлюбленные. Не пытайтесь войти в одну и ту же реку дважды, ведь вы просто снова наступите на кармические грабли. Поэтому лучше удержаться от таких контактов. В период ретроградного Марса также будет трудно встретить вторую половинку. А если вы сейчас находитесь в отношениях, то не удивляйтесь частым спорам, попытайтесь "гасить" конфликт еще на стадии его зарождения.

6. Марс управляет ранами, порезами, операциями. Поэтому будьте осторожны с холодным оружием и даже кухонными ножами, а плановые операции, если есть возможность, перенести на осень.

7. Поскольку Марс связан с железом, ожидайте сбоев в работе любой техники, как и в период ретроградного Меркурия. Не исключено увеличение аварий на дорогах, поэтому не пытайтесь геройствовать за рулем, почувствовав дух мятежного Марса, а тем более выяснять отношения после ДТП.

8. Попытайтесь избегать красного цвета в одежде, чтобы "не привлечь" мятежное влияние ретроградного Марса.

9. Уделите внимание вашим старым проектам и идеям, найдите их в старых блокнотах и "реанимируйте".

10. Ретроградный Марс очень бурный, поэтому главное правило этого периода – "не навреди".

Что нельзя делать во время ретроградного Марса

планировать новый проект;

ожидать подъема энергии;

покупать технику.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на период ретроградного Марса для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Силы наполняют вас. В отношениях пора расцветать. Попытайтесь наслаждаться выходными, забыв о работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В любви не стоит делать больно своему партнеру или партнерше. В рабочих делах вам хватает энтузиазма.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите награду за работу. В любви надейтесь на большее. На работе вы можете попросить премию.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях попытайтесь решать ваши проблемы вместе. На работе продолжайте действовать в том же духе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Эта карта считается лучшей среди карт Таро. В любви наслаждайтесь тем, что у вас есть. Попытайтесь достичь новых высот на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонии. В отношениях вы получите невероятное удовольствие. На работе следует найти единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева жезлов"

Используйте свой разум как оружие. В отношениях может быть больно. А на работе будут озвучивать старые образы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж мечей"

Действуйте активно. В отношениях будут возникать конфликты. На работе ждите новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Ожидайте новых испытаний. В отношениях начните экономить. На работе ищите новые финансовые начинания.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем сразу. В отношениях вдумчиво выбирайте что-нибудь одно. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет найти хороших коллег.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях ищите покоя. На работе отправляйтесь в отпуск.

Но ни в коем случае нельзя воспринимать период ретроградного Марса как время для того, чтобы сидеть в норе и из нее не показывать даже кончик носа. Ретроградность – это время для того, чтобы немного вернуться назад и осознать те или иные свои действия. Это своеобразная астрологическая проверка на то, вы заучили определенные кармические уроки или нет. Только от вас, а не планет зависит, вы снова "наступите на грабли", или выйдете из этого эмоционально сложного периода победителем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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